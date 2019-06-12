الهند.. إجلاء مئات الآلاف مع قرب وصول إعصار قوي

أجلت الهند مئات الآلاف من الأشخاص ونقلتهم إلى ملاجئ على طول الساحل في ولاية جوجارات في غرب البلاد مع اكتساب إعصار يتكون فوق بحر العرب قوة حيث من المتوقع أن يضرب البر صباح غد الخميس.

وقال مسؤولون في الأرصاد إن الإعصار فايو، المحمل برياح تعادل المسجلة في أعاصير الدرجة الأولى، من المقرر أن يعبر الساحل محملاً برياح سرعتها بين 145 و155 كيلومتراً في الساعة وقد تصل إلى 170 كيلومتراً في الساعة.

وقالت حكومة الولاية إنها بدأت نقل نحو 300 ألف شخص من أكثر المناطق المعرضة للخطر إلى ملاجئ.

وقال مسؤول في إدارة مكافحة الكوارث في جوجارات، اليوم الأربعاء "بدأنا الإجلاء في المناطق الساحلية اليوم".

وقال فيجاي روباني رئيس وزراء ولاية جوجارات للصحفيين إنه طلب مساعدة من الجيش والقوة الوطنية للاستجابة للكوارث للمشاركة في أعمال الإنقاذ والإغاثة في حال تسبب الإعصار في دمار وفوضى على نطاق واسع.

وحث وزير الداخلية أميت شاه المسؤولين على سرعة إعادة تشغيل المرافق مثل الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب إذا تضررت بسبب الإعصار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من أن الإعصار قد يعرقل وصول الأمطار الموسمية نظراً لأن العاصفة تجذب سحب الأمطار من فوق البحر.

Advertisements

وبدأت الأمطار الموسمية متأخرة بنحو أسبوع في ولاية كيرالا، في جنوب البلاد في العام الحالي، وشهد معظم أنحاء البلاد موجة حارة صيفية في الأسابيع القليلة الماضية.

وتضم جوجارات مصافي نفط كبيرة وموانئ بحرية تقع بالقرب من مسار العاصفة.

اقرأ أيضاً.. الهند تخسر مركزها كأسرع الاقتصادات الكبيرة في العالم نمواً لصالح الصين

وتقع أكبر مصفاة نفط هندية، التي تملكها شركة ريلاينس إندستريز، في جوجارات. لكن مسؤولاً في الشركة قال إنه يتوقع أن تضعف قوة الإعصار بوقت وصوله إلى موقع المصفاة في جامنانجار.