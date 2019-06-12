مقتل 20 عنصراً من طالبان في عمليات عسكرية في أفغانستان

قُتل 20 مسلحاً من حركة طالبان في عمليات عسكرية بأقاليم فارياب وباروان وسار-إي-بول شمال أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر عسكرية أفغانية أن القوات الخاصة قتلت 16 عنصراً من طالبان بمنطقة "باشتون كوت" بإقليم فارياب.

كما أصابت القوات الخاصة ثلاثة من عناصر طالبان ودمرت بعض المعدات العسكرية خلال العملية.

وبالإضافة إلى ذلك، قتلت القوات الخاصة ثلاثة من عناصر طالبان واعتقلت ثمانية آخرين بمنطقة باجرام بإقليم باروان.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة قتلت أحد عناصر طالبان بمنطقة ساياد بإقليم سار-إي-بول.

وذكرت المصادر أن القوات الخاصة اعتقلت أيضاً عنصراً من طالبان خلال العملية نفسها.

يأتي ذلك فيما تدهور الوضع الأمني في بعض مناطق أقاليم فارياب وباروان وسار-اي-بول خلال السنوات الأخيرة.

وينشط عناصر طالبان في مناطق بالأقاليم الثلاثة حيث غالباً ما ينفذون أنشطة إرهابية.

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