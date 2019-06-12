ألمانيا تُطلع واشنطن على نتائج زيارة إيران

عقب زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإيران أول أمس الاثنين، توجه مدير القسم السياسي في الوزارة والمستشار المقرب للوزير، ينز بولتنر، إلى واشنطن ليُطلع وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، على نتائج المحادثات في إيران.

وكان ماس التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في إطار جهود الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق العام الماضي، وشدد العقوبات على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين.

وزادت هذه الخطوة من الضغوط الاقتصادية على طهران.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي إن بلاده ستبدأ أيضاً في الانسحاب جزئياً من الاتفاق النووي.

وحدد روحاني مهلة تنتهي في السابع من يوليو المقبل، لبقية الموقعين على الاتفاق - الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

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ولم تسفر زيارة ماس لإيران عن نتائج محددة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورجان أورتاجوس، عقب الزيارة إن بلادها ستواصل سياسة "الضغط لأقصى درجة".

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وتوجه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم إلى إيران في زيارة تستغرق يومين للتوسط في النزاع بين طهران وواشنطن.

ومن المقرر أن يعقد آبي، الذي سيصبح أول رئيس وزراء لليابان يزور إيران منذ 41 عاماً، محادثات اليوم مع الرئيس الإيراني، حسبما أعلنت الحكومة.

وقبل مغادرة اليابان أجرى آبي تنسيقاً للزيارة عبر الهاتف مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتسعى واشنطن وحلفاؤها إلى إعادة النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات لتعديل أو بدء اتفاق نووي يضمن عدم تدخل إيران في شؤون الدول، وإنهاء أعمالها التخريبية، ووقف دعمها الجماعات المسلحة، والحد من برنامجها الصاروخي بعيد المدى الذي باتت تقنياته وأدواته متوافرة في أيدي الميليشيات الإرهابية، مهددة أمن المنطقة برمتها والعالم.