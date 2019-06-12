ماكرون يتعهد بدعم ميركل إذا نافست على رئاسة المفوضية الأوروبية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيدعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إذا كانت تسعى لخلافة جان كلود يونكر في رئاسة المفوضية الأوروبية.

وقال ماكرون رداً على سؤال في مقابلة مع تلفزيون "آر.تي.إس" السويسري الناطق بالفرنسية عما إذا كان سيدعم ترشيح ميركل إنه لا يستطيع أن يتحدث بالنيابة عنها.

واستطرد قائلاً "لكن إذا أرادت، سأدعمها"، وتابع قائلاً "بالطبع سأدعمها لأنني أولاً اعتقد أننا في حاجة إلى شخص قوي، أوروبا في حاجة إلى وجوه جديدة وقوية وعليه فإننا في حاجة إلى شخصيات تجسد ذلك بالفعل".

وكانت المستشارة الألمانية قالت إنها ستعتزل العمل السياسي عندما تنقضي فترة ولايتها الرابعة في عام 2021، لكن البعض في الاتحاد يأمل في أن تعيد النظر في قرارها نظراً لخبرتها الواسعة والتزامها تجاه الاتحاد الأوروبي.

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وماكرون ورئيس المجلس الأوروبي المنقضية ولايته دونالد توسك من بين المطالبين باختيار امرأة لشغل اثنين من أربعة مناصب رفيعة في الاتحاد الأوروبي وهي رئاسة المفوضية ورئاسة المجلس ورئاسة البرلمان الأوروبي ومسؤولية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في المقابلة "نحتاج إلى مساواة".

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