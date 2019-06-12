كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: التوافق على إنهاء العصيان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق قادة حركة الاحتجاج في السودان على إنهاء العصيان المدني الذي بدأوه بعد فض اعتصام للمحتجين في شكل دموي واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم، وفق ما أعلن وسيط أثيوبي الثلاثاء.

وقال محمود درير الذي يتولى وساطة منذ زيارة قام بها رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد الاسبوع الفائت، للصحافيين "وافقت قوى الحرية والتغيير على انهاء العصيان المدني اعتبارا من نهاية اليوم"، مضيفا "اتفق الطرفان على العودة الي المفاوضات قريبا وعلى أن لا عودة عما اتفق عليه سابقا حول مجلس الوزراء والبرلمان على ان يستكمل النقاش حول المجلس السيادي".

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وتابع "وافق المجلس العسكري ابداء لحسن النية على اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان "قررت قوى اعلان الحرية والتغيير تعليق العصيان المدني والاضراب السياسي اعتباراً من نهاية اليوم الثلاثاء على أن يعود شعبنا إلى العمل اعتباراً من صباح الأربعاء".

وتواصل إغلاق المحلات التجارية في الخرطوم ولازم معظم السكان منازلهم الثلاثاء، في اليوم الثالث للعصيان المدني الذي دعا إليه المحتجون فيما أعلنت واشنطن أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا تيبور ناج سيزور السودان للضغط على المجلس العسكري الحاكم لوقف عملياته الأمنية الدامية.