كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة دون طيار تخترق الأجواء الإسرائيلية قادمة من لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، أنه رصد دخول طائرة مسيرة من لبنان إلى الأجواء الإسرائيلية.

صرح بذلك الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

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وقال أدرعي "قبل قليل رصدت قوة عسكرية طائرة مسيرة دخلت من الأجواء اللبنانية إلى المجال الجوي الإسرائيلي".

​وأشار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الطائرة "عادت إلى لبنان، حيث كانت تحت متابعة القوات".