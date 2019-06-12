كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة الاستئناف السويدية تُبرئ رجلا أوزبكيا من تهمة الإعداد لهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برأت محكمة استئناف سويدية رجلاً يبلغ من العمر 46 عامًا من الإعداد لهجوم في ستوكهولم لصالح تنظيم "داعش".

وأفرجت محكمة "سفيا" عن ديفيد إدريسون، وهو مواطن أوزبكي سبق أن حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة جمع نحو 500 كيلوجرام (1100 رطل) من المواد الكيميائية والسكاكين وأقنعة الغاز والمعدات العسكرية، ولإلتقاط صور لأهداف محتملة في ستوكهولم بهاتفه.

وقال القاضي راجنار بالمكفيست، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد "أدلة كافية" ضد "إدريسون" واثنان آخران يخططان لجرائم إرهابية. وكان المتهمان الآخران قد تم تبرئتهما بالفعل في القضية من قبل محكمة ابتدائية.

وأيدت محكمة سفيا، أحكامًا إجرامية وأحكامًا بالسجن تتراوح بين أربعة وستة أشهر ضد الثلاثة جميعًا لتمويل "داعش" بإرسال ما يصل إلى 20 ألف كرون (2120 دولارًا) لكل منهما.