كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان النمساوي يبدأ مناقشات حول الثقة فى الحكومة وموعد الانتخابات المبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المجلس الوطنى النمساوى "البرلمان" اليوم الأربعاء، عملية التصويت على الحكومة الانتقالية الجديدة فى البلاد برئاسة المستشارة الفيدرالية برجيته بيرلاين.

وقالت مصادر برلمانية في فيينا اليوم ، إن المستشارة الفيدرالية قدمت أعضاء الحكومة إلى البرلمان وألقت بيانات توضح خطة عمل الحكومة حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة .

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وأضافت المصادر أن البرلمان من المتوقع أن يصوت بالثقة على الحكومة الجديدة ، كما سيقرر على الفور إنهاء الفترة التشريعية قبل الأوان مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة في نهاية سبتمبر المقبل .

وأشارت المصادر إلى أن البرلمان سيناقش أيضا حاليا عدد من القضايا الداخلية مثل حظر التدخين في المطاعم والأماكن العامة .