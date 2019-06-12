كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ امرأتين كنديتين تم اختطافهما في غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في غانا، إنه تم إنقاذ امرأتين كنديتين اختطفتا في وقت سابق من هذا الشهر في غانا.

وقالت وزارة الإعلام الغانية، إن عملية الإنقاذ اكتملت، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، في منطقة أشانتي جنوب وسط البلاد.

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وسعت الوزارة إلى طمأنة المسافرين، بأن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لا تزال آمنة على الرغم من الارتفاع الأخير في عمليات الخطف من أجل الفدية. وتعتبر البلاد واحدة من أكثر المناطق أمنا في المنطقة للمسافرين الأجانب.

وكانت هذه هي المرة الثانية في أقل من شهر يستهدف فيها الأجانب في مدينة كوماسي. وتم اختطاف مواطن هندي في وقت سابق وأُنقذ.

وتعهد رئيس غانا، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الخاطفين، وسط مخاوف من أن عمليات الاختطاف قد تضر بالسياحة.