كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 مدنيين في انفجار قنبلة بجنوب أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أفغاني، إن ستة أشخاص قتلوا عندما اصطدمت سيارة مدنية بقنبلة على جانب طريق في إقليم قندهار الجنوبي.

ومن جانبه، قال عضو مجلس المقاطعة يوسف يونوسي، إن جميع الضحايا كانوا من عائلة واحدة - طفلان وامرأتان ورجلان. ووقع الهجوم يوم أمس الثلاثاء في منطقة داند.

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ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم، لكن "يونسي" ألقي باللوم على حركة "طالبان" التي تنشط في المقاطعة وتقوم بانتظام بالهجمات ضد القوات الأفغانية والمسؤولين الحكوميين.

وفي الوقت نفسه، أوضح جواد الهاجري، المتحدث باسم الحاكم في مقاطعة تخار الشمالية الشرقية، أن قوات الأمن صدت هجمات "طالبان" على نقاط التفتيش في منطقة خوجا غور يوم الثلاثاء.

وأضاف، أن ثلاثة مقاتلين موالين للحكومة قتلوا وكذلك 15 متمردًا. زعمت "طالبان" أن مقاتليها قد اجتاحوا مقر مقاطعة خوجا غور.