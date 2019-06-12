حجز 12.5 طن من الحشيش في المغرب وحجز أسلحة داخل شاحنة – صور

حجزت فرقة الشرطة القضائية في الناظور، فجر اليوم الأربعاء، 12 طن و800 كيلوغرام من مخدر الشيرا، على مستوى الجماعة القروية “إعزانن”، بمنطقة بني الشيكر.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الكمية المذكورة من المخدرات، تم ضبطها داخل شاحنة تحمل لوحات ترقيم مزيفة، وتم اعتقال 3 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء وعشرة لوحات ترقيم معدنية مجسلة بالمغرب.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل رصد كل الامتدادات الوطنية والدولية للمتورطين في تهريب الشحنات الكبيرة من المخدرات.