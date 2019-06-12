عناصر أمن طنجة توقف سيدة لحيازتها أزيد من ألف أنبوب “سيليسيون”

تمكنت الشرطة السياحية التابعة لولاية أمن طنجة، أمس الثلاثاء، من توقيف سيدة وبحوزتها أزيد من ألف أنبوب لاصق من نوع “السيليسيون”، و4 غرامات من مخدر الهروين، وسلاح أبيض من الحجم الكبير في منطقة “فندق الشجرة”.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن المشتبه فيها، التي تبلغ من العمر 32 سنة، ضبطت في حالة تلبس، بحيازة كمية مهمة من الأنبوب اللاصق، الذي تبيعه للمدمنين على هذه المادة.

وأحالت العناصر الأمنية المشتبه فيها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة معلومات أوفر حول الموضوع.