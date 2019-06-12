إصابة 26 شخصاً بهجوم استهدف مطار أبها السعودي





وأضاف، أن ذلك "أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً على الأقل من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء يمنية، هندية، سعودية، وطفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".

وقال المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إنه "عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".وأضاف، أن ذلك "أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً على الأقل من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء يمنية، هندية، سعودية، وطفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".

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