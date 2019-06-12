

وجاءت عملية إدامة هذا الطريق بعد تسجيل حالات وفيات طالت المواطنين السالكين لهذا الطريق بسبب انتشار الحفر والمطبات. وجاءت عملية إدامة هذا الطريق بعد تسجيل حالات وفيات طالت المواطنين السالكين لهذا الطريق بسبب انتشار الحفر والمطبات. تجدر الاشارة أن الحفاظ على سلامة الحجاج هو الهدف الاساس الذي تسعى الى تحقيقه هيئة الحج والعمرة، واكساء الطرق بجهود ذاتية ما هو الا خطوة لتحقيق هذا الهدف.



يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هيئة الحج تباشر بإكساء الطريق البري الذي يسلكه الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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