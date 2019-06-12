رسمياً.. حكم عراقي يجتاز الاختبار الاسيوي وينضم لحكام النخبة في القارة الصفراء

وقال سعيد في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقى كتاباً رسمياً من الاتحاد الاسيوي يبلغه فيه بأنه تم اعتمادي ضمن حكام النخبة في الاتحاد".

واوضح أن "هذه المرة هي الأولى سيكون للعراق أربعة حكام ضمن النخبة الآسيوية، إذ سيتم أيضاً إضافة حكمين مساعدين جديدين إلى الاتحاد الآسيوي".



وبعد اختيار سعيد ضمن النخبة، سيكون للعراق أربعة حكام للساحة وثمانية حكام مساعدين.