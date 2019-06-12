2019-06-12 | 11:50
المصدر:
581 مشاهدة
نجح الحكم العراقي يوسف سعيد، في اجتياز الاختبار الآسيوي والانضمام إلى حكام النخبة في القارة الصفراء.
واوضح أن "هذه المرة هي الأولى سيكون للعراق أربعة حكام ضمن النخبة الآسيوية، إذ سيتم أيضاً إضافة حكمين مساعدين جديدين إلى الاتحاد الآسيوي".
وبعد اختيار سعيد ضمن النخبة، سيكون للعراق أربعة حكام للساحة وثمانية حكام مساعدين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. حكم عراقي يجتاز الاختبار الاسيوي وينضم لحكام النخبة في القارة الصفراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.