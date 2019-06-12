البحرين: استهداف الحوثي مطار أبها تصعيد خطير بسلاح إيراني

وصف وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، الأربعاء، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها السعودي بأنه "تصعيد خطير"، تم بسلاح إيراني وأدى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء.



وأصيب 26 شخصًا جراء سقوط مقذوف حوثي في هجوم إرهابي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، بحسب ما أعلنه التحالف العربي في اليمن.

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وفي تعقيب فوري له على هذا الهجوم الإرهابي، طالب وزير الخارجية البحريني بموقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوفر له.

وقال خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "استهداف الإرهاب الحوثي مطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني وأدى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء. المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوفر له".

وسقط مقذوف حوثي بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، ما أدى إلى إصابة 26 مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.

وتبنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي، زاعمة استخدام صاروخ (كروز) في تنفيذه.