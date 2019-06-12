رويترز: الاردن لم ترد بعد على دعوة واشنطن للمشاركة في مؤتمر البحرين

نقلت وكالة "​رويترز​" للانباء عن مصدر أردني مسؤول أن "​الاردن​ لم ترد بعد على دعوة ​واشنطن​ للمشاركة في مؤتمر ​البحرين​ الاقتصادي".

وكانت وكالة "رويترز" للانباء قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن مصر و​الأردن​ و​المغرب​ أبلغا إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بعزمها على حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر لدعم ​الاقتصاد الفلسطيني​.

وكانت ​الولايات المتحدة​ والبحرين أعلنتا في بيان مشترك أن العاصمة ​المنامة​ ستستضيف في 25 و26 من حزيران الجاري، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية" في إطار "​صفقة القرن​".