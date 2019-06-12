رويترز: الاردن لم ترد بعد على دعوة واشنطن للمشاركة في مؤتمر البحرين

نقلت وكالة "رويترز" للانباء عن مصدر أردني مسؤول أن "الاردن لم ترد بعد على دعوة واشنطن للمشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي".
وكانت وكالة "رويترز" للانباء قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن مصر والأردن والمغرب أبلغا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعزمها على حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من حزيران الجاري، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية" في إطار "صفقة القرن".
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