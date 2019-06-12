رئيس الوزراء الياباني: سأجري مباحثات بطهران لتخفيف التوتر الإيراني الأميركي

لفت رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​ إلى أنه "سيجري مباحثات خلال زيارته إلى ​طهران​، لتخفيف التوتر بين ​إيران​ و​الولايات المتحدة​ الأميركية وتحقيق الاستقرار في منطقة ​الشرق الأوسط​"، معرباً عن قلقه حيال التوترات المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن "اليابان تريد تولي أكبر دور ممكن من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، لافتاً إلى "أنني أود تبادل الآراء الصادقة مع ​القيادة​ الإيرانية لتخفيف التوترات".