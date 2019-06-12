لفت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى أنه "سيجري مباحثات خلال زيارته إلى طهران، لتخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، معرباً عن قلقه حيال التوترات المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن "اليابان تريد تولي أكبر دور ممكن من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، لافتاً إلى "أنني أود تبادل الآراء الصادقة مع القيادة الإيرانية لتخفيف التوترات".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني: سأجري مباحثات بطهران لتخفيف التوتر الإيراني الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.