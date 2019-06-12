الداخلية التركية: مقتل 4 مسلحين جنوب شرقي البلاد

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ أن "​قوات الأمن​ التركية قتلت 4 مسلحين في ولاية وان جنوب شرقي البلاد"، موضحةً أن "قوات الدرك نفذت عملية أمنية مدعومة جويًّا، ضد المسحلين في منطقة جبل تاندوراك بقضاء تشالدران"، مشيرةً إلى أن "العملية ضد المسحلين في المنطقة ما زالت مستمرة".

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