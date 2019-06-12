قوات التحالف: اصابة 26 مسافرا بإستهداف الحوثيين لمطار أبها الدولي

اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بقيادة ​السعودية​ في ​اليمن​ العقيد الركن تركي المالكي أنه سقوط ​صواريخ​ اطلقها الحوثييون بصالة القدوم بمطار أبها الدولي جنوب السعودية والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وافاد بإصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) و 2 طفلين سعوديين، وتم نقل 8 ​حالات​ منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة ​المطار​.

واكد المالمكي أن قيادة ​القوات​ المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من ​الحوثيين​ ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردعهم وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

واشار الى أن الحوثيين اعلنوا استخدام صاروخ "كروز" في الهجوم بما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.