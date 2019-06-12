وزير خارجية البحرين: استهداف الحوثيين لمطار أبها تصعيد خطير تم بسلاح إيراني

اعتبر وزير ​خارجية البحرين​ ​خالد بن احمد آل خليفة​ الى ان استهداف "الاٍرهاب الحوثي" لمطار أبها الدولي جنوب السعودية هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني وأدى الى وقوع إصابات بين الأبرياء.

وشدد وزير الخارجية البحريني في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، على ان "المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه "الاٍرهاب" الحوثي والدعم الايراني المتوفر له".