وزير خارجية البحرين: استهداف الحوثيين لمطار أبها تصعيد خطير تم بسلاح إيراني

اعتبر وزير خارجية البحرين خالد بن احمد آل خليفة الى ان استهداف "الاٍرهاب الحوثي" لمطار أبها الدولي جنوب السعودية هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني وأدى الى وقوع إصابات بين الأبرياء.
وشدد وزير الخارجية البحريني في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، على ان "المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه "الاٍرهاب" الحوثي والدعم الايراني المتوفر له".
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