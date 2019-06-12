مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تابعت ازالة التعديات بمناطق التيرو بمؤازرة امن الدولة

تابعت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ ازالة التعديات عن شبكة المياه في مناطق التيرو، صحراء ​الشويفات​ وحي السلم، بمؤازرة عناصر من جهاز ​امن الدولة​.

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