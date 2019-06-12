النشرة: عزام الاحمد وصل الى لبنان في زيارة تستمر عدة ايام

علمت "​النشرة​"، ان عضو "اللجنة المركزية" لحركة "فتح"، المشرف على الساحة ال​لبنان​ية ​عزام الاحمد​ وصل الى لبنان في زيارة تستمر عدة ايام سيعقد خلالها لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين السياسيين والامنيين وفي المقدمة منهم الرؤساء الثلاثة، اضافة الى اجتماعات مع ​القوى الفلسطينية​.

وابلغت ​مصادر فلسطينية​ لـ "النشرة"، ان الاحمد سيتناول الموقف الفلسطيني الرسمي من "​صفقة القرن​" الاميركية، وسبل تعزيز الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لانعقاد مؤتمر ​البحرين​ الاقتصادي في 25 و26 حزيران الجاري، اضافة الى اوضاع ​المخيمات الفلسطينية​ السياسية والامنية في لبنان على ضوء بدء ​الحوار اللبناني الفلسطيني​.