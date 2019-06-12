النشرة: عزام الاحمد وصل الى لبنان في زيارة تستمر عدة ايام

علمت "النشرة"، ان عضو "اللجنة المركزية" لحركة "فتح"، المشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد وصل الى لبنان في زيارة تستمر عدة ايام سيعقد خلالها لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين السياسيين والامنيين وفي المقدمة منهم الرؤساء الثلاثة، اضافة الى اجتماعات مع القوى الفلسطينية.
وابلغت مصادر فلسطينية لـ "النشرة"، ان الاحمد سيتناول الموقف الفلسطيني الرسمي من "صفقة القرن" الاميركية، وسبل تعزيز الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لانعقاد مؤتمر البحرين الاقتصادي في 25 و26 حزيران الجاري، اضافة الى اوضاع المخيمات الفلسطينية السياسية والامنية في لبنان على ضوء بدء الحوار اللبناني الفلسطيني.
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