مصادر للـLBCI : جولة ساترفيلد على المسؤولين اللبنانيين هي الاخيرة وهو يريد جوابا واضحا

أفادت مصادر مطلعة على زيارة مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون الشرق الأدنى ​دايفيد ساترفيلد​ الجديدة، للـ LBCI أن "جولته الحالية على المسؤولين ال​لبنان​يين هذه المرة هي الأخيرة ويرغب في أن يحصل على جواب واضح منهم لجهة المفاوضات غير المباشرة مع ​إسرائيل​ في شأن ​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية".

وأشارت المصادر للقناة إلى أنه "على لبنان أن يبلغ الجانب الأميركي ما إذا كان يريد فصل البر عن البحر ويكتفي فقط بمسألة الحدود البحرية، إضافة إلى السقف الزمني للمفاوضات"، لافتة إلى أن "عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في شأن حل النزاعات الحدودية قد تكون له انعكاسات سلبية على قطاع ​النفط والغاز​ في لبنان".