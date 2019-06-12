طوني فرنجية: الطلاب تحولوا لرهينة جراء الإضراب المستمر بالجامعة اللبنانية

اعتبر النائب ​طوني فرنجية​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "​الطلاب​ تحوّلوا إلى رهينة جراء الإضراب المستمر في ​الجامعة اللبنانية​، مستقبل شباب لبنان على المحك أما حقوق الأساتذة فيجب أن تناقش مع القوى السياسية من دون المس بمصير التلاميذ".

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