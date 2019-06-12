ياسين: للاسراع في اقرار الموازنة رحمة بالشعب واستقرار البلد

أشاد رئيس "لقاء ​علماء صور​" ومنطقتها ​الشيخ علي ياسين​ العاملي في تصريح له اليوم، "باستجابة الجمهورية الاسلامية في ​ايران​ لتمنيات ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، باطلاق سراح اللبناني ​نزار زكا​، آملا من الرئيس "متابعة ملف المعتقلين اللبنانيين ظلما في الخارج، خصوصا رجل الخير والاعمال الحاج علي مازح المعتقل في ​السعودية​ منذ خمس سنوات، دون اي محاكمة او تهمة، والحاج ​قاسم تاج الدين​ الذي اختطفته ​المخابرات الاميركية​ من ​المغرب​ في مخالفة لكل الانظمة والقوانين الدولية، وصولا للمعتقل في ​فرنسا​ المناضل ​جورج عبد الله​ المعتقل ظلما وتعسفا بعد انتهاء مدة محكوميته وغيرهم". وطالب ياسين ​المجلس النيابي​ ب"الاسراع في اقرار ​الموازنة​ رحمة بالشعب واستقرار البلد".

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