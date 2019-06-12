عسيران: الأمل معقود على عهد الرئيس عون ليعيد البلد إلى تألقه

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ ان الامل معقود وما زال معقودا على عهد فخامة الرئيس العماد ​ميشال عون​ ليعيد ​لبنان​ الى تألقه والى الرفعة التي يحلم بها ​اللبنانيون​ والتي يرون من خلالها اشراقة الوطن .

ودعا النائب عسيران الجميع الى الارتفاع الى مستوى المسؤولية الوطنية خوفا على لبنان من الانهيار لانه لن ينهار لبنان في جانب بل في كل الجوانب، لذا على الجميع التبصر جديا وعميقا فيما يحصل في المنطقة المحيطة بلبنان .

ولفت النائب عسيران الى ان الدول تعمل وتسعى لاعادة لبنان الى تألقه والى رفعته ، فهيا بنا نحن اللبنانيون لنقود هذا الشعب العظيم لمراتب رفيعة وليس الى سجالات لا تساهم الا بتهديم المجتمع .