مصطفى الحسيني: لن يكون القضاء عادلاً إلا بإعطائه استقلاليته التامة عن السلطة السياسيّة

شدد النائب ​مصطفى الحسيني​ على انه "لا عدالة من دون قضاء، ولن يكون ​القضاء​ عادلاً إلا بإعطائه استقلاليته التامة عن السلطة السياسيّة. لذلك، وإيمانًا منّا بهذا المبدأ، عملنا جاهدين، مع من يشاركنا هذا الفكر، على تقديم اقتراح قانون إنشاء السلطة القضائية المستقلة، ولن نألو جهدًا إلى حين إقراره ووضعه قيد التنفيذ".

اضاف الحسيني في تصريح له "في الذكرى المئوية لتأسيس ​محكمة التمييز​ في ​بيروت​، أمّ الشرائع، نتوجّه للقضاة بالقول: أنتم حرّاس العدالة، وضميركم هو الضمانة، لكم منّا كلّ الدعم والإحترام".