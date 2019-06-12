أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "جميعنا ندرك دور ​الجامعة اللبنانية​ في صناعة جيل واعد يستحقه وطننا لإزدهاره وتطوره وكلنا مسؤولون عن حماية هذا الصرح الوطني كسياسيين وإدارة وأساتذة وموظفين وطلابا وعلى ​الحكومة​ تأمين الدعم المطلوب من كافة النواحي المالية والإدارية واللوجستية لإستمرار الجامعة الوطنية وتألقها دائما".

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كانت هذه تفاصيل خبر فادي علامة: كلنا مسؤولون عن حماية الجامعة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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