الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان أن عناصر المديرية تمكنوا خلال الساعات ال 24 الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق شب في أحراج (كفرمتى - جسر القاضي - البنيه).
كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي :
- إخماد حرائق (عدد91):
* أحراج (عدد2) :
جبل لبنان (عدد1) : داريا.
* أعشاب (عدد68):
جبل لبنان(عدد20) : جميلية - الجاهلية - الوردانية - عاليه - عماطور - الجية - خلدة - غبالة - مزرعة يشوع - السعديات - ملتقى النهرين - الحدث - صحراء الشويفات - بسكنتا.
وأشجار : الغبيري - عين الخروبة - مستيتا - الجديدة - بشلّي - قرنايل.
البقاع (عدد16): الصويري(3) - مجدل عنجر(3) - أبلح - راس بعلبك - بشوات - كسارة - جب جنين - بعلبك - جلالا - كامد اللوز - النبي عثمان.
وأشجار في عميق.
الجنوب (عدد23): يارين - (بليدا - عيترون) - دبين - مزرعة الحمراء - ميس الجبل - الحوش - حاصبيا - بنت جبيل - درب السيم - المساكن - دير الزهراني - عنقون - الخيام - كفرصير - القليلة - حومين التحتا - شبعا - علما الشعب - جويا - البازورية.
وأشجار في أرزون - ميس الجبل - حاصبيا.
الشمال (عدد9) : البداوي - البحصاص - ضهر العين - النبي يوشع/المنيه - بخعون - برقايل - مرياطة - أنفه.
وأعشاب في إهدن.
* منازل (عدد4) : برج حمود - الكفاءات - المنصورية - زوطر الشرقية.
* سيارات (عدد1): بشوات.
* كهرباء (عدد2) : الفنار - الدورة ونقل مصاب الى المستشفى.
* مؤسسات(عدد2) : سن الفيل - كوسبا.
* نفايات (عدد4) : أوتوستراد السيد هادي - غبالة.
أعشاب : إده - كفررمان.
* مختلف (عدد8) : قمح في القبيات - حصيد : مجدل عنجر - سرعين - على النهري - إطارات في بعلبك وحنوش - غرفة زراعية في طبرجا - داخل مخيم للنازحين السوريين في العقبة.
- حوادث سير (عدد1) : قصرنبا ونقل جريح الى المستشفى.
- نقل وإسعاف : (8) حالات طارئة.
- مهمات بواسطة الدراجة النارية (عدد3) : الكولا - عين السكة - الأسكوا.
- إغاثة وإنقاذ (عدد3): فتح باب مصعد في عاليه - فتح باب منزل في بيت شباب - سحب زورق مقابل شاطىء القاسمية.
- تأمين السلامة العامة (عدد2) : LAU (جبيل) - خليج جونية.
مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة :108 مهمة
وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
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