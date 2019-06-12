الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان أن عناصر المديرية تمكنوا خلال الساعات ال 24 الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق شب في أحراج (كفرمتى - جسر القاضي - البنيه).

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي :

- إخماد حرائق (عدد91):

* أحراج (عدد2) :

جبل لبنان (عدد1) : داريا.

* أعشاب (عدد68):

جبل لبنان(عدد20) : جميلية - الجاهلية - الوردانية - عاليه - عماطور - الجية - خلدة - غبالة - مزرعة يشوع - السعديات - ملتقى النهرين - الحدث - صحراء الشويفات - بسكنتا.

وأشجار : الغبيري - عين الخروبة - مستيتا - الجديدة - بشلّي - قرنايل.

البقاع (عدد16): الصويري(3) - مجدل عنجر(3) - أبلح - راس بعلبك - بشوات - كسارة - جب جنين - بعلبك - جلالا - كامد اللوز - النبي عثمان.

وأشجار في عميق.

الجنوب (عدد23): يارين - (بليدا - عيترون) - دبين - مزرعة الحمراء - ميس الجبل - الحوش - حاصبيا - بنت جبيل - درب السيم - المساكن - دير الزهراني - عنقون - الخيام - كفرصير - القليلة - حومين التحتا - شبعا - علما الشعب - جويا - البازورية.

وأشجار في أرزون - ميس الجبل - حاصبيا.

الشمال (عدد9) : البداوي - البحصاص - ضهر العين - النبي يوشع/المنيه - بخعون - برقايل - مرياطة - أنفه.

وأعشاب في إهدن.

Advertisements

* منازل (عدد4) : برج حمود - الكفاءات - المنصورية - زوطر الشرقية.

* سيارات (عدد1): بشوات.

* كهرباء (عدد2) : الفنار - الدورة ونقل مصاب الى المستشفى.

* مؤسسات(عدد2) : سن الفيل - كوسبا.

* نفايات (عدد4) : أوتوستراد السيد هادي - غبالة.

أعشاب : إده - كفررمان.

* مختلف (عدد8) : قمح في القبيات - حصيد : مجدل عنجر - سرعين - على النهري - إطارات في بعلبك وحنوش - غرفة زراعية في طبرجا - داخل مخيم للنازحين السوريين في العقبة.

- حوادث سير (عدد1) : قصرنبا ونقل جريح الى المستشفى.

- نقل وإسعاف : (8) حالات طارئة.

- مهمات بواسطة الدراجة النارية (عدد3) : الكولا - عين السكة - الأسكوا.

- إغاثة وإنقاذ (عدد3): فتح باب مصعد في عاليه - فتح باب منزل في بيت شباب - سحب زورق مقابل شاطىء القاسمية.

- تأمين السلامة العامة (عدد2) : LAU (جبيل) - خليج جونية.

مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة :108 مهمة

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.