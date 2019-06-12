أكّد رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر أن "امتحانات الشهادة المتوسطة انطلقت بصورة عادية وهادئة في 24 مركزًا منها ثلاثة مراكز في قضاء الهرمل و21 مركزًا في قضاء بعلبك، وقد توزعت مراكز الامتحانات على كل أرجاء المحافظة، وصولًا إلى بعض القرى النائية، حتى لا يتكبد التلاميذ عناء الانتقال لمسافات كبيرة".
ولفت إلى أن "الأجواء مريحة، والمسابقات سهلة، وموضوع الكاميرات في قاعات الامتحانات لم يكن له أي أثر سلبي، بل على العكس التلاميذ أصلًا لم يلتفتوا إلى وجود كاميرات في الصفوف، ولا يوجد أي مشكلة تذكر، والأمور تجري بصورة طبيعية وضمن أجواء تربوية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المنطقة التربوية ببعلبك الهرمل: أجواء الامتحانات مريحة والكاميرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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