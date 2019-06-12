رئيس المنطقة التربوية ببعلبك الهرمل: أجواء الامتحانات مريحة والكاميرات

أكّد رئيس المنطقة التربوية في محافظة ​بعلبك الهرمل​ حسين عبد الساتر أن "امتحانات ​الشهادة المتوسطة​ انطلقت بصورة عادية وهادئة في 24 مركزًا منها ثلاثة مراكز في قضاء الهرمل و21 مركزًا في قضاء بعلبك، وقد توزعت مراكز الامتحانات على كل أرجاء المحافظة، وصولًا إلى بعض القرى النائية، حتى لا يتكبد التلاميذ عناء الانتقال لمسافات كبيرة".

ولفت إلى أن "الأجواء مريحة، والمسابقات سهلة، وموضوع الكاميرات في قاعات الامتحانات لم يكن له أي أثر سلبي، بل على العكس التلاميذ أصلًا لم يلتفتوا إلى وجود كاميرات في الصفوف، ولا يوجد أي مشكلة تذكر، والأمور تجري بصورة طبيعية وضمن أجواء تربوية".