النشرة: الهدوء خيم على مراكز الامتحانات بحاصبيا في اليوم الأول للشهادة المتوسطة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "​طلاب الشهادة المتوسطة​ "البريفيه" انهوا اليوم الأول من امتحانات الرسمية في منطقة حاصبيا والتي ستستمر حتى السابع عشر من حزيران وبلغ عدد المرشحين 347 طالب وطالبة تغيب منهم 9 توزعوا على مركزي ثانوية حاصبيا وتكميلية الصبيان الرسميتين وذلك في أجواء هادئة فرضتها ​القوى الأمنية​ من جيش وقوى امن داخلي في محيط المركزين وداخلهما بحيث لم يسجل اية حادثة من شأنها تعكير صفو الامتحانات ".

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