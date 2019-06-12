حمادة أكد الوقوف إلى جانب طلاب الشهادة المتوسطة الذين لم يُمنحوا طلبات الترشيح

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إيهاب حمادة​ "الوقوف إلى جانب ​طلاب الشهادة المتوسطة​ الذين لم يُمنحوا طلبات الترشيح بناء على قرار وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيّب​، والبالغ عددهم نحو 1700 طالباً"، لافتاً إلى أنه "كان يتوجّب على الوزارة أن تكون ذات رؤيةٍ أكثرَ بعداً وأن تعالج تقصير إدارات ​المدارس​ إن وُجد، قبل هذه الفترة، وأن لا نصل إلى مرحلة تحميل طلاب ​لبنان​ المسؤولية".

وفي حديث إذاعي، حذَّر حمادة من "الإقدام على الأمر نفسه في امتحانات الشهادات الثانوية تحت عنوان الأسباب ذاتها، إذ نحن أمام مستقبل حقيقي لطالبٍ يستعد للانتقال من مرحلة تعليمية إلى أخرى، وتأخيره أو استثناؤه أو تأجيله إلى دورة ثانية يشكّل تهديداً لمستقبل العلم و​الطلاب​ في لبنان، وهو ظلمٌ وجور بحق طلاب لبنانيين ليس من شأنهم تحمّل المسؤولية"، مؤكداً "وجوب أن يحصل كل الطلاب على طلبات الترشيح من الوزارة".

ولفت إلى "اننا نعبر باسم كتلة "الوفاء للمقاومة" عن هذا الموقف بشكل صريح، ونحن إلى جانب الطلاب في كل تفصيل، وممنوعٌ أن يدفع هؤلاء الطلاب الثمن، وإننا نحمّل الوزارة مسؤولية التقصير في المعالجة، ونحذر من أن يسري هذا الأمر على طلاب الشهادات الثانوية، إذ لا يمكن أن نعرّض مستقبل طلابنا وأبنائنا لخطرٍ يتهدّد مستقبلهم من خلال خللٍ في مكان ما أو تقصيرٍ في معالجة الخلل، ويجب ألا نرمي المسؤوليات، فالوزارة هي المسؤولة بالدرجة الأولى".