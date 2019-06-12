محامو انفصاليين كاتالونيين يرفضون اتهامهم بالتمرد

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مدريد: رفض الثلاثاء محامو انفصاليين كاتالونيين يحاكمون لدورهم في محاولة الانفصال في عام 2017، اتهامهم المثير للجدل بالتمرد، نافين وقوع أي عنف، ومؤكدين أن جريمتهم الوحيدة هي العصيان، والتي لا تستدعي حكمًا بالسجن، وذلك عشية ختام محاكمتهم.

ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة التاريخية للانفصاليين الاثني عشر الأربعاء بعد أربعة أشهر. المتهم الرئيس هو أوريول خونكيراس نائب رئيس كاتالونيا عند وقوع الأحداث. وطلب الإدعاء سجنه 25 عامًً لاتهامه باختلاس أموال والتمرد.

شكّك محامي خونكيراس ووزير الخارجية الكاتالوني السابق راوول روميفا، أندرو فان دين إينديه، بفرضية الإدعاء خلال جلسة الاستماع ما قبل الأخيرة، معتبرًا أنه "خلط بين العصيان والتمرد".

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أضاف أن "كل ذلك مبالغة وضجيج"، ويظهر ذلك "في العبارات التي لاحظت استخدامها طوال فترة المحاكمة"، مشيرًا إلى أن الإدعاء استخدم عبارات "المتاريس" و"الدروع البشرية" و"الحقد" و"التدمير". وتابع "هذا خطاب الاتهام: انحياز ومبالغة، وهذا يلغي أي صدقية".

وشدد المدعي العام خافيير زاراغوزا من جهته على الاتهام بالتمرد في استنتاجاته في الأسبوع الماضي، وقال إن محاولة انفصال كاتالونيا هي "انقلاب" هادف إلى "تصفية الدستور الإسباني".

نفى أندرو فان دين إينديه وقوع انتفاضة أو عنف. وأكد عدم وجود أسلحة، كما رفض الاتهام بالتمرد، مؤكدًا أن "العصيان هو الموضوع الحقيقي للنقاش في هذه المحاكمة". ويعاقب على العصيان بغرامة وعدم الأهلية لثلاث سنوات، وليس بالسجن.

اختتم المحامي دفاعه بنبرة سياسية، داعيًا إلى "تخطي الأزمة" في كاتالونيا، مضيفًا "نحن هنا، ويدنا ممدودة لحلّ هذا النزاع"، آملًا أن يسهم الحكم الذي من المقرر أن يصدر في الخريف بذلك. ومن المقرر أن يدلي المتهمون بأقوالهم خلال الجلسة الأخيرة الأربعاء.

