شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو غلاب يطالب بزيادة نسبة الأسهم المطروحة لصغار المستثمرين بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرب طرح شركتين جديدتين فى البورصة ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات الحكومية، سينعكس إيجابا على تنشيط سوق المال وجذب استثمارات جديدة خاصة وأن الشركتان المزمع طرحهما ستدرجان لأول مرة.

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وطالب غلاب، بزيادة نسبة الأسهم المخصصة للطرح العام لصغار المستثمرين لجذب مدخرات المواطنين وجذب شريحة جديدة من صغار المستثمرين ابتعدت عن البورصة خلال السنوات الماضية وتتطلب عودتهم طرح شركات جديدة لتنشيط السوق، وعدم الاكتفاء بالطرح الخاص لكبار المستثمرين وصناديق الاستثمار.

وأكد عضو مجلس النواب ، على أن انخفاض أسعار الفائدة المرتقب خلال العام الحالى سيكون دافعا لتنشيط سوق المال وتوجه صغار المستثمرين إليها، والذين لجأوا خلال الفترة الماضية إلى استثمار أموالهم فى ودائع بنكية بأعلى فائدة وأقل مخاطرة، لافتا إلى الحاجة لضخ هذه المدخرات فى استثمارات تحقق أعلى عائد للاقتصاد المصرى وتخلق فرص عمل وترفع معدلات التصدير.