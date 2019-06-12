شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تؤجل اجتماعها اليوم بعد اعتذار محافظ دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا عقده اليوم الأربعاء، بسببب اعتذار محافظ دمياط عن الحضور.

وكان من المقرر أن تناقش اللجنة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن زيادة ميزانية الرصف بمركزي الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط، وذلك لكثرة الطرق والشوارع المتهالكة بهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 34 أسرة من التشرد بعد إزالة العقار المكون من 39 وحدة سكنية الخاص بهم (مساكن الشيخ عبدالله) بفارسكور، ومراجعة أعمال محافظة دمياط الخاصة بالخطة والموازنة للعامين 2018 /2019 وخطة خريطة الرصف والصرف وكافة المشروعات الخدمية وكيفية التوزيع على المراكز والوحدات المحلية وتحديد الأولويات، وتوضيح موقف المحافظة من تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية وإدارة الموارد، والمواقف، وتعاقدات المدرسين الجدد، والعمالة المؤقتة، والصناديق الخاصة، وأيضا بشأن وقف قرارات الإزالة الجارفة بمحافظة دمياط لحين صدور قانون التصالح، ونقل الأسواق العشوائية بمحافظة دمياط.

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