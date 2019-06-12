لأول مرة.. السوحليفة تطل على الجمهور في أكبر مهرجان كوميدي

تطل الطفلة إسراء، الكوميدية الصغيرة، الشهيرة بأدائها دور بطولة كبسولة “السوحليفة”، التي عرضت في رمضان قبل الماضي، على الجمهور لأول مرة على خشبة المسرج، وذلك في أكبر مهرجان للكوميديا في المغرب “مراكش للضحك”.
وتشارك السوحليفة إلى جانب خالها الفنان الكوميدي، يسار، في الوصلة المخصصة له ضمن عرض مجموعة “هيموراجي” الكوميدية، التي تقدم عرضها، مساء اليوم الأربعاء.
وفي السياق نفسه، ظهرت السوحليفة مع الفنان حاتم عمور في كواليس العروض التحضيرية، التي خاضتها مجموعة هيموراجي الكوميدية، ويرجح أن يشارك فيها عمور، ودون بيغ، بتقديم وصلات غنائية.
وانطلقت موهبة السوحليفة في البروز عبر فيديوهات كوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي مع خالها يسار، قبل أن تشارك رفقته في سلسلة “السوحليفة”.
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