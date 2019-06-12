ضمن امتحانات الباكالوريا.. احتفاء بالنساء المتبرعات لقطاع التعليم

خصصت وزارة التربية الوطنية تكريما من نوع خاص لعدد من النساء اللائي تبرعن لإنشاء مؤسسات تعليمة في عدد من مناطق المغرب.

وتضمنت امتحانات اللغة الإنجليزية للمسالك التابعة للشعب العلمية والتقنية والأصيلة، التي أجريت، أمس الثلاثاء، نصا بعنوان نساء “ملهمات من المغرب” تطرق للأعمال اللتي قامت بها كل من السيدة نجية نظير التي تبرعت بأكثر من مليار سنتيم لإنشاء مؤسسة للتعليم ودار للطالب بإقليم سطات.

كما تطرق الإمتحان إلى تبرع السيدة فاطنة المدرسي، والتي أنفقت بدورها 600 مليون سنتيم من مالها الخاص لتشييد المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير قبل 15 سنة، والتي احتفت بها المؤسسة العام الماضي في إطار حفل تخرج 748 طالبا بالدفعة العاشرة للمؤسسة.