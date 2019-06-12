إصابة 26 مدنيا بجروح في هجوم نفذه الحوثيون على مطار سعودي

أصيب 26 مدنيا من جنسيات مختلفة بجروح في ساعة مبكرة، صباح اليوم الأربعاء، في انفجار “مقذوف” أطلقه المتمردون الحوثيون اليمنيون على مطار أبها في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وفق ما أفاد التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.

وأعلن الحوثيون في وقت سابق، أنهم هاجموا المطار بصاروخ عابر، بينما قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، العقيد السعودي تركي المالكي إن السلطات لم تحدد بعد طبيعة الجسم المقذوف المستخدم في الهجوم.