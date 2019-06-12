أصيب 26 مدنيا من جنسيات مختلفة بجروح في ساعة مبكرة، صباح اليوم الأربعاء، في انفجار “مقذوف” أطلقه المتمردون الحوثيون اليمنيون على مطار أبها في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وفق ما أفاد التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.
وأعلن الحوثيون في وقت سابق، أنهم هاجموا المطار بصاروخ عابر، بينما قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، العقيد السعودي تركي المالكي إن السلطات لم تحدد بعد طبيعة الجسم المقذوف المستخدم في الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 26 مدنيا بجروح في هجوم نفذه الحوثيون على مطار سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.