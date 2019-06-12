طقس الأربعاء.. سحب كثيقة مع أمطار خفيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة ومحلية فوق السواحل الوسطى، إضافة إلى انتشار كتل ضبابية مصحوبة بسحب منخفضة فوق السواحل والسهول الأطلسية خلال الليل والصباح.

وخلال الظهيرة، سيلاحظ ظهور سحب ركامية شيئا ما غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، حيث من المحتمل أن تصل إلى السايس، والريف وإلى الواجهة المتوسطية. فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة. وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما وستهب من الشمال إلى أحيانا من الغرب بالأقاليم الجنوبية بينما ستهب من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية، وستهب معتدلة إلى ضعيفة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وبالواجهة المتوسطية وستهب من القطاع الشمالي عموما بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى الجنوب، وما بين 13 و18 درجة بباقي الجهات. أما درجات الحرارة العليا فستكون ما بين 22 و27 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، ومابين 27 و32 درجة بالسهول الأطلسية، وبسوس وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الغربية للأطلس وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 37 و40 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.