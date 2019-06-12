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26 إصابة في قصف مطار أبها السعودي بصاروخ كروز

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدى سقوط صاروخ "كروز" أطلقه الحوثيون باتجاه مطار أبها السعودي، فجر اليوم الأربعاء إلى إصابة 26 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء عن المتحف باسم تحالف السعودية العسكري، تركي المالكي قوله إن الصاروخ سقط في صالة القدوم في مطار أبها  الدولي، وهو ما يؤكد ما ذكرته قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين، والتي ذكرت أن "القوة الصاروخية تستهدف مطار أبها بصاروخ من نوع كروز وتؤكد إصابة الهدف بدقة".

كما ذكرت القناة أن القصف الصاروخي أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار.

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وقال المالكي إن عدد المصابين قد وصل إلى 26 شخصا. وبحسبه فإنهم من جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء يمنية وهندية وسعودية،) وطفلان سعوديان، وأنه تم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، بينما عولجت 18 حالة في الموقع لأن إصاباتهم طفيفة، إضافة إلى بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

وأضاف أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع "المقذوف" الذي استخدم في الهجوم، بينما أعلن الحوثيون عن استخدام صاروخ "كروز".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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