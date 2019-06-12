الصين: مصرع 19 شخصا وأضرار لمئات الآلاف بسبب الفيضانات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جنوبي الصين بمصرع 19 شخصا، على الأقل.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة، اليوم الأربعاء، إنه في مقاطعة غوانغشي المحاذية لفيتنام، تسببت أمطار استمرت أسبوعا بفيضانات في ست مدن ما أدى إلى مصرع 12 شخصا.

وأضافت أن أضرارا لحقت بأكثر من 570 ألف شخص، وفق ما ذكرت الوكالة نقلا عن أجهزة إدارة الطوارئ المحلية.

وأكدت الوكالة انهيار منازل وتضرر محاصيل.

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ومن المتوقع تواصل هطول الأمطار الغزيرة الخميس، بحسب مكتب الأرصاد المحلي.

وفي مقاطعة غوانغدونغ المجاورة، قضى سبعة أشخاص، واعتبر شخص في عداد المفقودين فيما دمرت الأمطار طرقا ومنازل، بحسب الوكالة.

وكانت قد لقي 66 شخصا مصارعهم، مطلع الشهر الماضي، في جنوبي وشرقي الصين بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وخاصة في غوانغشي.