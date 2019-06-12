"هواوي" تؤجل إطلاق حاسوب جديد بسبب الحظر الأميركي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجّل عملاق التكنولوجيا الصين "هواوي"، إطلاق جهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) جديد، نتيجة الحصار الأميركي المفروض على الشركة، ومنعها من التعامل مع الشركات الأميركية بشكل ناجع.

وجاء ذلك في مقابلة أجراها المدير التنفيذي لقسم المستهلك في "هواوي"، ريتشارد هو، مع قناة "سي إن بي سي" الأميركية، مؤكدا أن هذا الحاسوب، هو أول منتج تلغي الشركة إطلاقه نتيجة لإدراجها في قائمة سوداء تقيد وصولها للتقنيات الأميركية.

وأشار المدير التنفيذي أيضا إلى أن إطلاق الحاسوب أُجل لأجل غير مسمى، مشددا على أن ذلك يعتمد على المدة التي ستبقى فيها الشرطة على اللائحة السوداء الأميركية.

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ولفتت القناة في نسختها الإلكترونية المكتوبة، إلى أن "هواوي" تعتمد على التقنيات الأميركية في جزء كبير من منتجاتها.

وأضافت أن الشركة اتخذت إجراءات لمحاولة تخفيف آثار الحظر الأميركي، بما في ذلك الاستمرار بتخزين المكونات الرئيسية لمنتجاتها. كما أنها تعمل على إطلاق نظام تشغيل خاص بها، بعد انضمام "جوجل" لحصارها ومنع "آندرويد" عن أجهزتها الجديدة، والذي قد يُطلق خلال العام الحالي في الصين.