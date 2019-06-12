المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ستحاسب إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ‎مورغان أورتاغوس، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاسب النظام الإيراني على الجرائم التي يرتكبها، وعلى رأسها دعمه للإرهاب العابر للحدود.

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