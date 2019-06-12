خسائر تركيا وأزمة نفطية لقطر.. نشرة الظهيرة للعين الإخبارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، تطالعون: محمد بن زايد يواصل زيارته لألمانيا ويلتقي ميركل وعمدة برلين الأربعاء،
ومطالبات لخامنئي بالإذعان إلى تفاوض «غير مشروط»، وخسائر تركيا من صفقة «إس 400»، وترامب يخطر الكونجرس بنشر قوات أمريكية في اليمن.
أما في الاقتصاد فتطالعون عناوين من قبيل: ألمانيا ملكة الاقتصاد الأوروبي بـ5 قطاعات صناعية، ولتصريف مخزونها الراكد.. قطر تخفض أسعار النفط 1%.
وإلى الرياضة، نطالع تصفيات اليورو، حيث عنوان: فرنسا تهزم أندورا برباعية في تصفيات اليورو.
وفي الفن تقرأون عن 7 ألمان صنعوا نجوميتهم في هوليوود.. شوارزنيجر الأشهر .
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