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رويترزالأربعاء 2019/6/12 12:19 مساء بتوقيت أبوظبي
العقوبات الأمريكية على إيران تتواصل
في محاولة لتخفيف الضغوط المفروضة عليها، قال مسؤولون إيرانيون إن طهران ستطلب من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال زيارته إلى إيران، الأربعاء، التوسط لدى الإدارة الأمريكية لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة على النظام الإيراني.
ويبدأ شينزو آبي زيارة إلى طهران تستمر لمدة ثلاثة أيام، في أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ 41 عاما، وتأتي الزيارة للضغط على إيران للعودة إلى المجتمع الدولي عبر التخلي عن برنامجها النووي ودعمها للمليشيات الإرهابية في الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد رحب خلال زيارته لليابان الشهر الماضي بمساعدة آبي في التعامل مع إيران، وطالبه بالضغط على النظام للعودة إلى مسار المفاوضات بشأن برنامجها النووي.
وتحرص اليابان على استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط حيث إنها تستورد معظم احتياجاتها من النفط من المنطقة، ولكنها توقفت عن شراء النفط الإيراني هذا العام بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام طهران.
كانت الولايات المتحدة قد عادت وفرضت عقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الربيع الماضي، من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست بهدف كبح برنامج طهران النووي.
كانت هذه تفاصيل خبر في محاولة للخروج من ورطتها.. إيران تستنجد بالوساطة اليابانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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