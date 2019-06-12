خبراء الكرة المصرية يتصدون للدفاع عن محمد صلاح

أثار عدم انضمام محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 قلق الجمهور المصري، الذي يعول كثيرا على تألقه لقيادة "الفراعنة" للتويج باللقب.



ويقضي محمد صلاح عطلته السنوية بشواطئ الغردقة ومدينة الجونة السياحية، فيما بدأ المنتخب المصري معسكره الاستعدادي للبطولة في برج العرب بمدينة الإسكندرية يوم 6 يونيو/حزيران الحالي في إطار التحضير لخوض تجربتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا.

وحرصت "العين الرياضية" على التواصل مع بعض خبراء الكرة المصرية للتعرف على آرائهم في تاخر انضمام صلاح للفراعنة، لا سيما في ظل حالة الجدل التي تحيط به في الفترة الأخيرة.

وقال فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق: "لا داعي لحديث الجمهور عن موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب، وأرفض أسلوب البرامج الرياضية في الحديث مع إيهاب لهيطة مدير المنتخب وسؤاله باستمرار عن موعد انضمام محمد صلاح".

وأضاف جعفر: "صلاح يلعب مع أفضل أندية العالم ويعلم جيدا ماذا يفعل، والمدير الفني الوحيد الذي يمكنه الحديث معه عن هذا الأمر، أكبر مشكلة نواجهها اليوم التطفل على الأجهزة الفنية.. أجيري يعلم أن صلاح جاء من منافسات قوية وموسم شاق، ولذلك سمح له بالتأخر".





وأكمل "لا أعلم من أين جاء الحديث عن التكبر والاستهتار وكل هذه الأمور التي تثير الأزمات دون داعٍ.. صلاح قيمة عالمية كبيرة وعلينا الحفاظ عليه ومنحه الراحة الكافية حتى يكون في أفضل حالاته في البطولة".

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من ناحية أخرى، قال حمادة صدقي، مدرب المنتخب المصري السابق: "أجيري منح لاعبي المنتخب 3 أيام راحة منذ آخر مباراة لُعبت في الدوري حتى انطلاق المعسكر، وهي في الأساس راحة غير كافية، فماذا لو تعلق الأمر بلاعب نافس على الدوري الأقوى في العالم وحصل على دوري أبطال أوروبا؟!".

وتابع: "أرجو من الجمهور مساندة المنتخب فقط على أرض الملعب دون التطرق لأي أمور أخرى، هناك جهاز فني وإداري كامل مسؤول عن هذه الأمور".



وعلق مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على الأمر قائلا: "هناك طريقة خاطئة نتعامل بها مع صلاح في الفترة الأخيرة منذ أزمة صلاة العيد، فالناس تجمعوا أمام منزله وحرموه من الخروج، واليوم نتحدث عن تأخره عن معسكر المنتخب".





وأوضح: "صلاح لو انضم قبل يوم من انطلاق البطولة فهو يعلم كيف سيستعد، وما الذي سيقدمه للمنتخب، من الصعب العثور على لاعب بمثل هذا الوفاء والقتالية ولا يخشى على نفسه مع المنتخب".

أما طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، فقال: "من حق صلاح الحصول على الراحة الكاملة بعد مجهود بدني وعصبي وذهني كبير جدا وموسم شاق، وهذا الأمر يخص الجهاز الفني بالتنسيق مع اللاعب".

وأضاف: "صلاح هو أمل المنتخب في مواجهة محترفي المنتخبات الأفريقية العملاقة، وهو نفسه يمتلك الرغبة في حصد البطولة وتعويض خسارة نهائي النسخة الماضية".

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني مبارياته في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو/حزيران الحالي على استاد القاهرة الدولي.