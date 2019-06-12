إكسبو دبي 2020 تجمع بين الخبرة الألمانية والاستدامة الإماراتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جمهورية ألمانيا الاتحادية تسعى للمشاركة الإيجابية والمثمرة في إكسبو دبي 2020، حيث تستثمر 50 مليون يورو في جناحها الواقع في منطقة الاستدامة الممتد على مساحة 4500 م2.

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