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فيضانات في الصين تودي بحياة 19 شخصا على الأقل

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صورة أرشيفية

قضى 19 شخصا على الأقل في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب الصين، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الأربعاء.

في مقاطعة غوانغشي المحاذية لفيتنام، تسببت أمطار استمرت أسبوعا في فيضانات في ست مدن ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وتضرر أكثر من 570 ألف شخص، وفق ما ذكرت الوكالة نقلا عن أجهزة إدارة الطوارئ المحلية.

وأكدت الوكالة انهيار منازل وتضرر محاصيل.

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ومن المتوقع تواصل هطول الأمطار الغزيرة الخميس، بحسب مكتب الأرصاد المحلي.

وفي مقاطعة غوانغدونغ المجاورة، قضى سبعة أشخاص واعتبر شخص في عداد المفقودين فيما دمرت الأمطار طرقا ومنازل، بحسب الوكالة.

 

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