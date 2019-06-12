الان تتابع طهران طلبت من رئيس وزراء اليابان التوسط لتخفيف العقوبات النفطية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
طلب مسؤولون إيرانيون اليوم الاربعاء من رئيس الوزراء الياباني التوسط في تخفيف العقوبات النفطية على ايران. وقال المسؤولون أن طهران ستعتبر أي تيسير أمريكي لصادرات إيران النفطية بادرة حسن نية لتهدئة التوترات.
وكان رئيس وزراء اليابان قد عقد محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم، وسيعقد لقاء مع علي خامنئي غداً، حسب ما أعلنت الحكومة.
وقال آبي، لصحافيين لدى مغادرته مطار هانيدا في طوكيو: بناءً على العلاقات التقليدية الودية بين اليابان وإيران، أود أن أتبادل آراء صريحة من أجل نزع فتيل التوترات.
وأضاف : مع الاهتمام الدولي الذي تحظى به هذه الزيارة، تود اليابان أن تضطلع بأكبر دور نستطيع القيام به من أجل استقرار المنطقة وسلامها.
وتأتي زيارة آبي لإيران بالتزامن مع ذكرى مرور 90 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين هذا العام.
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